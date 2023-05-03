Прилепин высказался о триумфальных концертах "нетвойнистов" в России: соберут стадионы

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин уверен, что если Андрей Макаревич* и другие звёзды, выступающие против СВО, вернутся в РФ, то с триумфом соберут полные залы.

Фото: Instagram

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" не верит сообщениям о том, что в РФ концерты "нетвойнистов" отменяются, так как "люди не хотят идти на них".

Он уверен, что стоит только Алле Пугачёвой прибыть в Россию, к ней потянутся миллионы поклонников.

"Концерты отменяются только по причине гражданской активности на местах. Те концерты, на которые активисты на местах внимания не обратили, идут, как правило, при полных аншлагах", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин призвал патриотов не быть наивными. Он объяснил, что долгие годы звёзды с успехом выступали в России. Отучить от посещения знаменитостей россиян быстро, по его мнению, не получится.

Писатель напомнил, что Андрей Макаревич* в 2014 году осудил присоединение Крыма, выступил перед ВСУ с концертом, а после этого отлично гастролировал в России, собирая полные залы.

"Это — реальность. Надо отдавать себе в этом отчёт, а не мечтать о том, что "на Пугачёву никто не пойдёт". Пойдут. И на Галкина* тоже пойдут", — объяснил Прилепин.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал "Песню мобилизованного" Макаревича.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** *признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Машина Времени: 50 лет. Москва