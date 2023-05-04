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Целитель Павсекакий: СВО спасла брак Пугачёвой и Галкина*

2:12
Шоу-бизнес

Астролог Виктор Павсекакий Богданов изучил натальную карту Аллы Пугачёвой и заявил, что благодаря началу СВО на Украине их союз с Максимом Галкиным* стал крепче. Специалист считает, что Примадонна, возможно, столкнётся с проблемами со здоровьем, которые дадут о себе знать в конце 2023 года.

Целитель Павсекакий: СВО спасла брак Пугачёвой и Галкина*
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Чародей в беседе с Pravda.Ru объяснил, что отношения между Пугачёвой и Галкиным* нельзя назвать "браком". По его мнению их пара больше похожа на двух союзников или "двух переживающих".

"Спецоперация, которая началась, переезд, который они совершили, это очень сильно их объединило, это сделало их семью более крепкой. Поэтому до конца дней певицы Галкин* остается рядом с ней", — сказал Богданов.

Павсекакий отметил, что в гороскопе Аллы Борисовны был еще один брак. Развестись с Галкиным Примадонна должна была в 2022 году. Но в ход событий вмешалась СВО и отъезд семейной пары за границу.

"Публичность этого брака сохранится на долгие годы, до того момента, пока Алла Борисовна жива. И если бы не СВО, то в 2022 году этот союз рухнул бы и дальше были бы новые романтические отношения у Аллы", — заявил провидец.

Эксперт рассказал, что ближайшее время есть вероятность того, что у Аллы Борисовны начнутся проблемы со здоровьем, но это не помешает ей "перешагнуть 77-летие". Богданов подчеркнул, что на данный момент у Пугачёвой положительная энергетика.

Виктор Павсекакий также увидел, что артистка продолжит жить на две страны, что скорее всего приведёт её к статусу "иностранного агента".

"Есть огромная вероятность, что к концу 2023 года серьёзно в публичном пространстве будет рассматриваться вопрос о включении её в иноагенты", — заключил астролог.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Алла Пугачева вернулась в Россию
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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