Не попавший на похороны Юдашкина Максим Галкин* вспомнил событие из жизни, связанное с модельером

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и ведущий Максим Галкин* вспомнил радостный момент из своей жизни с участием модельера Валентина Юдашкина.

Фото: eg.ru

Недавно Максим Галкин* опубликовал на своей страничке в соцсети фотографию, сделанную во время показа мод Валентина Юдашкина, в котором принимали участие дети юморист и Аллы Пугачёвой. Мероприятие проходило в 2018 году. На снимке запечатлена маленькая Лиза в свадебном платье с фатой.

"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018 года, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь четыре с половиной года", — подписал фото и видео Галкин*.

Сам Максим Галкин* не смог вернуться в Россию, чтобы проститься с модельером лично. Однако вчера стало известно о возвращении в Москву его жены Аллы Пугачёвой.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лиза Галкина на показе Yudashkin kids (Юдашкин для детей)