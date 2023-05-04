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Не попавший на похороны Юдашкина Максим Галкин* вспомнил событие из жизни, связанное с модельером

0:55
Шоу-бизнес

Юморист и ведущий Максим Галкин* вспомнил радостный момент из своей жизни с участием модельера Валентина Юдашкина.

Не попавший на похороны Юдашкина Максим Галкин* вспомнил событие из жизни, связанное с модельером
Фото: eg.ru

Недавно Максим Галкин* опубликовал на своей страничке в соцсети фотографию, сделанную во время показа мод Валентина Юдашкина, в котором принимали участие дети юморист и Аллы Пугачёвой. Мероприятие проходило в 2018 году. На снимке запечатлена маленькая Лиза в свадебном платье с фатой.

"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018 года, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь четыре с половиной года", — подписал фото и видео Галкин*.

Сам Максим Галкин* не смог вернуться в Россию, чтобы проститься с модельером лично. Однако вчера стало известно о возвращении в Москву его жены Аллы Пугачёвой.  

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Лиза Галкина на показе Yudashkin kids (Юдашкин для детей)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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