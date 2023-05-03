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Максим Галкин* не вернулся в Россию вместе с Аллой Пугачёвой: артист продолжает гастроли в Португалии

0:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин* не вернулся в Москву вместе со своей женой Аллой Пугачёвой.

Максим Галкин* не вернулся в Россию вместе с Аллой Пугачёвой: артист продолжает гастроли в Португалии
Фото: secretmag.ru

Как сообщает teleprogramma.pro, Максим Галкин* в настоящее время продолжает свой гастрольный тур в Португалии. Напомним, недавно стало известно о том, что Алла Пугачёва вернулась в Россию, чтобы проститься со своими близкими друзьями, модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Известные кутюрье ушли из жизни друг за другом: Зайцев умер 30 апреля, а Юдашкин — 2 мая.

Несмотря на то, что Максим Галкин* не прилетел в Россию на похороны друзей, он выразил соболезнования на своей страничке в соцсети, написав трогательные слова. Поклонники отмечают, что артист не смог прилететь в Москву из-за плотного гастрольного графика.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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