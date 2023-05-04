Журналист Михаил Шахназаров объяснил нацистский лозунг Меладзе в поддержку Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров высказался о скандале, который произошёл с Валерием Меладзе из-за его публичной поддержки Украины. Певец во время выступления в Дубае выкрикнул со сцены нацистский лозунг, чем вызвал волну критики со стороны россиян.

Фото: glagol38.ru

Публицист считает, что Меладзе никогда не был предан России, в которой зарабатывал долгие годы. Однако произошедшее за границей он считает подставой со стороны украинских зрителей.

"Он имеет грузинские корни, за плечами работа на Украине. Поэтому у него просыпается любовь ко второй малой родине, и он говорит то, что все мы слышали и видели", — сказал журналист в новом выпуске "Абзаца".

Шахназаров отметил, что певец мог получить такую популярность только на российской сцене. Однако после массовой отмены всех концертов в стране, артиста не ждёт успех за границей.

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