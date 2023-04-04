Певец Валерий Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов в Куршевеле

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе находится под пристальным вниманием общественности после скандала на концерте в Дубае. На этот раз артиста одолели украинские журналисты на курорте в Куршевеле, где он отдыхал со своей женой Альбиной Джанабаевой.

В Telegram-канале "Наблюдатель" опубликовано видео, где журналисты с Украины преследуют певца и его жену с требованием обозначить свою позицию по поводу СВО.

Меладзе дружелюбно обращается к собеседникам и просит убрать камеры, чтобы "поговорить нормально".

"Зачем вы это делаете? Я понимаю, что вы украинские журналисты. Для чего вы это делаете?" — спрашивает Меладзе у назойливого журналиста.

Артист отказывается отвечать на провокационные вопросы, а Джанабаева просит собравшихся "успокоится".

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