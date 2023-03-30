Супруга Меладзе Джанабаева готова выступить для россиян за 850 тысяч рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева продолжает выступать на российской эстраде. Однако после скандальной ситуацией с певцом в Дубае несколько концертов артистки также были отменены по "техническим причинам".

Telegram-канал "SHOT" опубликовал райдер бывшей солистки группы "ВИА Гра", где указано, что стоимость её выступления составит 850 тысяч рублей. Авторы канала отметили, что такая стоимость намного ниже общепринятых гонораров российских исполнителей.

Также в райдере указано, что Джанабаевой требуется охрана в количестве двух человек, отдельная гримерка с туалетом и закуски.

Напомним, что Меладзе и Джанабаева женаты с 2014 года, у них трое детей. В "ВИА Гре" она пела с 2004 по 2013 год. Сейчас певица выступает сольно и играет в спектакле "Вредные привычки".

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