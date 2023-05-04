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Бывший коллега Владимира Зеленского рассказал о съёмках российского кино в зоне СВО на Украине

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Шоу-бизнес

Актёр Алексей Огурцов рассказал о съёмках фильма в зоне СВО на Украине. Он отметил: молодому поколению важно не только знать прошлую историю страны, но и то, что происходит сейчас.

Бывший коллега Владимира Зеленского рассказал о съёмках российского кино в зоне СВО на Украине
Фото: youtube.com/ТВ ПОИСК

Бывший коллега президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что фильмы и документальные проекты, которые снимаются на передовой, будут важным вкладом в российскую историю.

Огурцов рассказал, что на данный момент его сын Игорь принимает участие в съёмках сериала про Донецк и происходящие там события.

"Думаю, мы и дальше будем идти по пути восстановления истории. Люди должны смотреть фильмы не только о Великой Отечественной войне, но и то том, что происходит сейчас", — сообщил актёр интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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