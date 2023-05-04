Актёр Алексей Огурцов рассказал о съёмках фильма в зоне СВО на Украине. Он отметил: молодому поколению важно не только знать прошлую историю страны, но и то, что происходит сейчас.
Бывший коллега президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что фильмы и документальные проекты, которые снимаются на передовой, будут важным вкладом в российскую историю.
Огурцов рассказал, что на данный момент его сын Игорь принимает участие в съёмках сериала про Донецк и происходящие там события.
"Думаю, мы и дальше будем идти по пути восстановления истории. Люди должны смотреть фильмы не только о Великой Отечественной войне, но и то том, что происходит сейчас", — сообщил актёр интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.