РИАН опубликовало список артистов СССР и России, которые воевали за Родину

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Многие известные артисты театра и кино сражались за Родину, некоторые из них даже участвовали в нескольких войнах, получив тяжёлые ранения. РИА Новости опубликовало материал о героях фронта и всенародно любимых актёрах накануне Дня Победы.

Юрий Никулин прошёл через две войны: финскую и Великую Отечественную. Он сражался в составе зенитной батареи, где не только выполнял обязанности артиллериста, но и занимался поиском фашистских диверсантов, которые пытались проникнуть в расположение наших войск.

Анатолия Папанова в самом начале Великой Отечественной Войны отправили на Харьковское направление прямо в самый центр боевых действий. В первой же битве из 42 солдат выжило всего лишь 14. Лучший друг артиста Алик Рафаевич, который учился с ним в ВГИКе и мечтал стать кинооператором, погиб прямо на глазах у Папанова.

Зиновий Гердт получил тяжёлое ранение на подступах к Харькову, где он участвовал в разминировании полей. Его жизнь спасла молодая медсестра Вера Веденина, которая перетащила его несколько километров до ближайшей санитарной части. Гердт пережил 15 операций в госпитале, где его лечила Ксения Винцетини — жена Сергея Королёва. Благодаря её усилиям артисту удалось сохранить ногу, хотя некоторые хирурги настаивали на ампутации.

Один из популярнейших комических актёров СССР Алексей Смирнов не любил вспоминать своё прошлое на фронте. Он был награждён медалями и орденами, а в одном из боёв лично взял в плен семерых фашистов. Актёр чуть-чуть не добрался до Берлина, так как встретил Победу в госпитале из-за контузии.

Иннокентий Смоктуновский сражался на Курской дуге, а также участвовал в освобождении Киева. Он попал в окружение и плен, но сумел бежать и пробиться к партизанам, а затем вернуться к своим. Его назначили командиром отделения. Смоктуновский участвовал в освобождении Варшавы и добрался до Германии. Однако после войны он удивительным образом не был ни разу ранен, несмотря на то, что стоял под дулами фашистских автоматов, бежал из плена и оказывался в окружении.

Элина Быстрицкая пошла на курсы медсестёр во время войны и с 13 лет работала санитаркой во фронтовом передвижном госпитале. После Победы к семье присоединился отец, вернувшийся с мест боевых действий, где он тоже был врачом.

Владимир Басов пошёл на фронт добровольцем, стал командиром миномётной батареи и провёл на передовой практически всю войну до самой Победы. В звании капитана ему предлагали продолжить военную карьеру, но его привязанность к кинематографу в конечном итоге взяла верх, и он поступил во ВГИК.

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