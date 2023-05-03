Вдова Иосифа Кобзона рассказала о состоянии больного Валентина Юдашкина перед смертью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала о последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным, которого не стало днём 2 мая. Она сообщила, что узнала об уходе кутюрье от журналистов и не поверила в происходящее.

Фото: Инстаграм

Нелли Кобзон поделилась: последний раз с Юдашкиным они виделись на дне рождения Владимира Винокура 6 апреля. Модельер был весел и дружелюбно общался с гостями и именинником.

"Валя выглядел очень хорошо в последнее время. И как будто бы неплохо себя чувствовал. Ничто не предвещало. Это просто кошмар… Мне трудно это осознать сейчас", — призналась 71-летняя вдова Народного артиста в беседе с "КП".

Напомним, новость о смерти Юдашкина появилась днём второго мая. Модельер перед смертью находился в онкоцентре. С 2016 года он мужественно боролся с онкологическим заболеванием.

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