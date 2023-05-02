Валентину Юдашкину резко стало хуже в день смерти Вячеслава Зайцева: модельер скончался от онкологии

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известному российскому модельеру Валентину Юдашкину стало плохо в день смерти его коллеги Вячеслава Зайцева.

Фото: thevoicemag.ru

Сегодня, 2 мая, на 60-м году жизни скончался от онкологического заболевания известный модельер Валентин Юдашкин. Кутюрье на протяжении нескольких лет боролся с раком правой почки, а два дня назад его состояние критически ухудшилось, после чего Юдашкин был экстренно госпитализирован в онкоцентр имени Блохина, сообщает Telegram-канал SHOT.

Стоит отметить, что буквально два дня назад стало также известно о кончине модельера Вячеслава Зайцева, который умер в возрасте 85 лет.

За месяц до смерти Валентин Юдашкин успел навестить в Израиле свою маму и Аллу Пугачёву, которая поддерживала его морально и финансово в борьбе с раком.

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