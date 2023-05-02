Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на кладбище для модельера Вячеслава Зайцева

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пошёл третий день с момента кончины Вячеслава Зайцева. По последней информации, похоронить модельера должны в районе города Щёлково. Директор и друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов возмущён действиями сына Зайцева, ведь для погребения известного человека на самом деле нет особых препятствий.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович — выдающаяся личность, почему такое отношение?" — возмутился он в беседе с "МК".

Дворцов рассказал, что после смерти Нарцисса вместе с вдовой артиста он позвонил в ритуальное агентство и решил вопрос. Организация сразу предложила Троекуровское или Перепечинское кладбища.

"Стоимость места на Троекуровском обходится в районе двух-двух с половиной миллионов рублей. С учётом заслуг Зайцева вообще не должно быть никаких проблем в этом вопросе", — поделился друг модельера.

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Умер Вячеслав Зайцев