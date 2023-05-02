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Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на кладбище для модельера Вячеслава Зайцева

1:02
Шоу-бизнес

Пошёл третий день с момента кончины Вячеслава Зайцева. По последней информации, похоронить модельера должны в районе города Щёлково. Директор и друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов возмущён действиями сына Зайцева, ведь для погребения известного человека на самом деле нет особых препятствий.

Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на кладбище для модельера Вячеслава Зайцева
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович — выдающаяся личность, почему такое отношение?" — возмутился он в беседе с "МК".

Дворцов рассказал, что после смерти Нарцисса вместе с вдовой артиста он позвонил в ритуальное агентство и решил вопрос. Организация сразу предложила Троекуровское или Перепечинское кладбища.

"Стоимость места на Троекуровском обходится в районе двух-двух с половиной миллионов рублей. С учётом заслуг Зайцева вообще не должно быть никаких проблем в этом вопросе", — поделился друг модельера.

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Умер Вячеслав Зайцев
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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