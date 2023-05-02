МК: директор Зайцева попросил вмешаться Собянина в скандал с похоронами кутюрье

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев умер ещё два дня назад, однако официальной даты и места прощания с ним общественность так и не узнала. Бывший директор кутюрье Николай Головин сообщил, что обратился в мэрию Москвы для решения данной проблемы.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Верю, что наша власть отреагирует. Потому что Вячеслава Михайловича нужно проводить в последний путь достойно. Он — признанная во всем мире легенда моды", — сказал Головин.

Сообщается, что тело "русского Диора" до сих пор находится в столичном морге и его никто не забрал. По закону похоронами должны заниматься близкие родственники умерших, но у Зайцева были сложные отношения с сыном Егором, поделился Головин.

Он также отметил, что наследник модельера хочет похоронить его "тайно". Но бывший директор настаивает на том, что Зайцева нужно похоронить достойно.

"На мой взгляд, задача Егора — похоронить Зайцева незаметно для страны. А у меня задача другая", — сказал Головин в беседе с "МК".

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Прощай, Эпоха! Умер Вячеслав Зайцев