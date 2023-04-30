Обозреватель Филипп Фиссен: "птенцов Примадонны" лишили заработка в Германии

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Обозреватель Филипп Фиссен рассказал, как немцы отлучили от кормушки "птенцов Примадонны".

Недавно стало известно, что предстоящее выступление Кристины Орбакайте в Германии в мае отменилось. Концерты должны были проходить и на День Победы 9 мая.

Обозреватель Фиссен рассказал, что немецкий тур был спланирован именно на майские праздники не спроста. По его словам, это давняя традиция, когда русско-советские артисты выступают в Германии на праздник День Победы.

"Колесила по базам и весям и семья Примадонны", — пишет обозреватель.

Согласно официальной версии, гастроли Орбакайте в Германии отменены "по техническим причинами". Однако Фиссен рассказывает об иной версии событий. Организацией таких гастролей занималось концертное агентство Михаила Фридмана. Он подчёркивает, что речь идёт не о банкире, а о бывшем дрессировщике. Фридман, по словам обозревателя, был директором цирка Куклачёва, а в 1991-м уехал из страны и поселился во Франкфурте.

Он был одним из так называемым беженцев, которые жили на бывших военно-морских базах США. Там, по словам Фиссена, не было развлечений, и тогда Фридман придумал возить российских артистов в Германию.

"Оффенбах и Брайтон были вписаны в гастрольные графики и приносили неплохой доход. Что важно, не декларируемый", — отмечает Фиссен.

Обозреватель пишет, что это всё произошло из-за политической позиции Аллы Пугачёвой. Теперь в Германии она и её "птенцы" не более чем туристы.

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"Незаконная кормушка Пугачёвой": для немцев Орбакайте теперь просто турист