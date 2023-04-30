Иван Охлобыстин рассказал о переводе слова "гойда": Порву за Россию, гады!

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин дал совет иноагенту Виктору Шендеровичу*.

Звезда сериала "Интерны" рассказал, что ему вспомнился писатель Виктор Шендерович*, который, по словам актёра, осознал, что на Западе не делают различия между хорошими и плохими русскими.

Охлобыстин считает, что европейский мир русских любил только тогда, когда мы их завоевывали.

Артист рекомендовал Шендеровичу выйти на балкон "своей средиземноморской халупы" и крикнуть: Гойда!

"Что в переводе с его чувств на разговорный язык, будет означать — Порву за Россию, гады!" — объяснил артист.

Ранее Виктор Шендерович заявлял, что за символику Z расплатятся русские дети.

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Иван Охлобыстин. «Видеооткрытка солдату»