Барецкий рассказал о планах переименовать деревню, в которой находится купленный им замок Пугачёвой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что собирается переименовать деревню Грязь, где находится замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, который он купил.

По словам Барецкого, ему бы хотелось, чтобы название этого места было более светлым и солнечным.

По словам шоумена, он уже говорил на эту тему с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, который не возражает против переименования. Однако предварительно по закону нужно будет договориться с местными жителями и утвердить новое название с ними."

"Хочется чего-то такого светлого, деревня "Ясная", деревня "Возрождение"… "Светлая деревня", "Светлый путь" тоже хорошее название", — сказал Барецкий в разговоре с РИА Новости.

Шоумен напомнил, что собирается сделать в замке Пугачёвой похоронный центр, при котором будет школа для сирот, где они смогут получить профессию крематорщика, могильщика и гробовщика. Также при центре Барецкий намерен сделать гостиницу и музей похоронного дела.

* Признан Минюстом иноагентом.

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