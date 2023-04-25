У исполнителя роли Гарри Поттера родился ребёнок — пол пока не известен

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британский актёр Дэниел Рэдклифф впервые испытал счастье отцовства. Ребёнка подарила ему давняя подруга.

Более 10 лет Дэниел Рэдклифф состоит в отношениях с американской актрисой Эрин Дарк. И вот на днях Рэдклиффа заметили на прогулке в Нью-Йорке с детской коляской. Оказалось, что у исполнителя роли Гарри Поттера на свет появился первый ребёнок.

Причём его пол не сообщается. Возможно, это связано с популярной тенденцией свободы выбора в странах Запада, в соответствии с которой ребёнок сам впоследствии определяется, к какому полу он принадлежит. Информацию об этом публикует The Daily Mail.

Рэдклифф и Дарк познакомились на съёмках картины "Убей своих любимых" в 2012 году, после чего уже не расставались. Официальную информацию о том, что Дэниел станет отцом, его представитель подтвердил в марте нынешнего года.

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