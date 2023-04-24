Певец Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Зеленским и назвал его зомби

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что в начале нулевых нынешний президент Украины Владимир Зеленский очень хотел попасть на российское телевидение. За помощью он обратился к "королю эстрады", отметив, что на родине он сделал уже всё возможное и хочет развивать своё творчество дальше.

"Когда создавалась программа "Фактор А", я предложил Алле Пугачёвой сделать его моим соведущим. Изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского", — рассказал певец в беседе с aif.ru.

Зеленский на протяжении шести месяцев бесплатно проживал в квартире с Киркоровым. Артист отметил, что украинский политик довольно "прижимистый человек". В последний раз Киркоров видел Зеленского в Майами в 2015 году.

"Увидев меня, он отвёл глаза. <…> Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", — подчеркнул российский певец.

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"Голубой огонёк" с Зеленским