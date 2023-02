Пользователи Сети высмеяли Зеленского за сравнение Путина с драконом: "Очередное безумие"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского лидера Владимира Путина с драконом, который "пожирает страну за страной". Пользователи Сети не оценили метафору главы киевского режима и отметили, что Зеленский слишком высокомерный.

"Такие заявление делает цирковой клоун, смешно", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети подчеркнул, что у президента Украины хватает времени только на две вещи: позировать для фотографий и путешествовать по миру.

"Очередные безумные заявления", — заключили комментаторы.

