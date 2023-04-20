Осудивший СВО шоумен Александр Ревва стал втрое больше зарабатывать на россиянах

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гастроли шоумена Александра Реввы отменили по всей России. Многие поклонники сразу же решили, что карьера артиста подошла к концу. Однако эти выводы оказались далеки от реальности. По данным "Комсомольской правды", Артуру Пирожкову (творческий псевдоним Реввы. — Прим. ред.) удалось заработать 40 миллионов на своих песнях.

Недавно Ревва посетил вечеринку, которая была посвящена премии РУ ТВ. Там же были замечены Николай Басков, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов и другие артисты. Не стоит исключать, что Пирожков появится в числе номинантов или даже среди победителей.

Более того, отмена концертов не помешала шоумену зарабатывать огромные суммы в России. Журналисты выяснили, что за прошедший год Ревва утроил свои доходы благодаря действующей организации "Войс Медиа Продакшн". Фирма занимается выпуском и ротацией хитов Артура Пирожкова в России и за прошлый год заработала 40 миллионов рублей чистой прибыли. В 2021 году доходы составили 12 миллионов. Таким образом, чистая прибыль Реввы только в рамках одной компании возросла почти в 3,5 раза, отмечается в материале.

После начала спецоперации шоумен публично осудил действия российской армии и перебрался вместе с семьёй в Испанию. Затем артист вернулся на родину и принялся опровергать эмиграцию.

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Сольные концерты Реввы отменяются по всей России