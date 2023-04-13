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Иосиф Пригожин впервые приехал на работу на НТВ после ишемической атаки

0:47
Шоу-бизнес

Продюсер, шоумен Иосиф Пригожин впервые после ишемической атаки вернулся на съёмки программы "Звёзды сошлись" на НТВ, в котором он является соведущим Леры Кудрявцевой.

Иосиф Пригожин впервые приехал на работу на НТВ после ишемической атаки

Супруг певицы Валерии сейчас чувствует себя гораздо лучше и даже уже приступил к работе. Об этом стало известно из личного блога Леры Кудрявцевой, в котором она опубликовала видео с коллегой. На кадрах видно, что Пригожин чувствует себя хорошо и уже во всю работает на съёмках.

Напомним, недавно шоумен почувствовал себя плохо прямо во время съёмок на НТВ. В студию была вызвана бригада скорой помощи. Знаменитости был поставлен диагноз транзиторная ишемическая атака.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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