Продюсер, шоумен Иосиф Пригожин впервые после ишемической атаки вернулся на съёмки программы "Звёзды сошлись" на НТВ, в котором он является соведущим Леры Кудрявцевой.
Супруг певицы Валерии сейчас чувствует себя гораздо лучше и даже уже приступил к работе. Об этом стало известно из личного блога Леры Кудрявцевой, в котором она опубликовала видео с коллегой. На кадрах видно, что Пригожин чувствует себя хорошо и уже во всю работает на съёмках.
Напомним, недавно шоумен почувствовал себя плохо прямо во время съёмок на НТВ. В студию была вызвана бригада скорой помощи. Знаменитости был поставлен диагноз транзиторная ишемическая атака.
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