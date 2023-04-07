Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина: диагностировали транзиторную ишемическую атаку

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Появились подробности состояния продюсера Иосифа Пригожина.

Напомним, вчера, 6 апреля, известный российский продюсер Иосиф Пригожин почувствовал недомогание на съёмках телешоу «Звёзды сошлись» на НТВ. В частности, у мужчины поднялось давление, появилась одышка и онемело пол-лица. Продюсеру вызывали скорую помощь.

Как сообщил источник Telegram-каналу 112, Пригожину был поставлен диагноз: транзиторная ишемическая атака. После вызова бригады скорой помощи знаменитость не стали госпитализировать. В настоящее время он находится дома. Также сообщается, что на дом к продюсеру должен прийти врач.

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