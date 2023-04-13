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Канделаки уверена, что Шнуров возродит русскую культуру, заменив всех уехавших артистов

1:04
Шоу-бизнес

Тина Канделаки объяснила, что Сергей Шнуров имеет огромное значение для русской культуры.

Канделаки уверена, что Шнуров возродит русскую культуру, заменив всех уехавших артистов

Директор телеканала ТНТ поздравила лидера группы "Ленинград" с 50-летним юбилеем.

Канделаки отметила, что несмотря на славу матерщинника, Шнуров является философом и интеллектуалом.

"Его талант не реализован даже на одну десятую, Шнуров, каким мы его знаем, — лишь часть этого потенциала, интеллекта и мозга", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Звезда ТВ уверена, что энергии Шнурова хватит для того, чтобы придать русской культуре новое звучание.

"Он вдохновляет и дает надежду на то, что русскую культуру ещё возродят. Как он сам недавно подчеркнул, русская культура переживает тяжелые времена, так как покинувшие страну создали культурный вакуум", — привела слова Шнурова Канделаки.

Ранее Тина Канделаки высказалась о покойном писателе Эдуарде Багирове.

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Шнуров и Канделаки про Крым
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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