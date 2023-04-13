Канделаки уверена, что Шнуров возродит русскую культуру, заменив всех уехавших артистов

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тина Канделаки объяснила, что Сергей Шнуров имеет огромное значение для русской культуры.

Директор телеканала ТНТ поздравила лидера группы "Ленинград" с 50-летним юбилеем.

Канделаки отметила, что несмотря на славу матерщинника, Шнуров является философом и интеллектуалом.

"Его талант не реализован даже на одну десятую, Шнуров, каким мы его знаем, — лишь часть этого потенциала, интеллекта и мозга", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Звезда ТВ уверена, что энергии Шнурова хватит для того, чтобы придать русской культуре новое звучание.

"Он вдохновляет и дает надежду на то, что русскую культуру ещё возродят. Как он сам недавно подчеркнул, русская культура переживает тяжелые времена, так как покинувшие страну создали культурный вакуум", — привела слова Шнурова Канделаки.

Ранее Тина Канделаки высказалась о покойном писателе Эдуарде Багирове.

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