Канделаки высказалась об умершем сегодня Багирове: Скотина и мерзавец

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тина Канделаки охарактеризовала писателя Эдуарда Багирова, который умер сегодня в больнице, цитатой из его романа.

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"Тебя люблю. Потому что ты скотина и мерзавец. И потому что ты настоящий. И пахнет от тебя жизнью, а не парфюмом за две штуки баксов. Еще потому, что ты пьянь, грубиян и дебошир, но при этом какой-то невероятно нежный", — написала Канделаки в своём Telegram-канале цитату из книги Багирова "Любовники".

Телеведущая отметила, что в грубости Багирова всегда были мужественность и порядочность.

Она рассказала, что в автора романов "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист" были влюблены "самые крутые девчонки этого города".

Канделаки уверена. что многие уснут сегодня в слезах, вспоминая о Багирове.

Писателя госпитализировал 1 апреля с желудочно-кишечным кровотечением. Спасти его не удалось.

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