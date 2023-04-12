Тина Канделаки охарактеризовала писателя Эдуарда Багирова, который умер сегодня в больнице, цитатой из его романа.
Директор телеканала ТНТ адресовала Багирову своеобразное признание в любви
"Тебя люблю. Потому что ты скотина и мерзавец. И потому что ты настоящий. И пахнет от тебя жизнью, а не парфюмом за две штуки баксов. Еще потому, что ты пьянь, грубиян и дебошир, но при этом какой-то невероятно нежный", — написала Канделаки в своём Telegram-канале цитату из книги Багирова "Любовники".
Телеведущая отметила, что в грубости Багирова всегда были мужественность и порядочность.
Она рассказала, что в автора романов "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист" были влюблены "самые крутые девчонки этого города".
Канделаки уверена. что многие уснут сегодня в слезах, вспоминая о Багирове.
Писателя госпитализировал 1 апреля с желудочно-кишечным кровотечением. Спасти его не удалось.
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