Режиссёр "Вызова" Клим Шипенко признался, что был рад опередить Тома Круза в космосе

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Клим Шипенко рассказал о съёмках фильма "Вызов" на МКС.

По словам кинематографиста, процесс съёмок в космосе был сложным. Шипенко пришлось решать сразу несколько задач. Он одновременно выступал в роли режиссёра, осветителя, оператора и художника-постановщика.

"Мы работали 24 часа в сутки, ненадолго прерываясь на сон. Насладиться видом из иллюминатора смогли только после окончания съёмок", — отметил режиссёр в беседе с РИА "Новости".

Шипенко добавил, что был рад опередить Тома Круза, который намерен отправиться на МКС и выйти в открытый космос в рамках съёмок нового фильма Дага Лаймана.

"Я люблю соревноваться. Любое состязание прибавляет мне сил и мотивации. Приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако для нас важнее снять хорошее кино, а не просто опередить Тома Круза", — подчеркнул режиссёр.

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