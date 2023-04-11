Режиссёр Клим Шипенко рассказал о трудной подготовке к съёмкам на МКС фильма "Вызов"

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Клим Шипенко рассказал о подготовке к съёмкам на МКС фильма "Вызов".

Шипенко подчеркнул, что перед полётом он и исполнительница главной роли Юлия Пересильд активно тренировались несколько месяцев.

Самым сложным, по его словам, были этап подготовки на тренажере "Союза".

"Мы сидели в нём в скафандрах по пять часов. Потом буквально выползали оттуда. Мне было неудобно и тяжело из-за большого роста", — заявил кинематографист в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

К нагрузкам в барокамере и центрифуге Шипенко привык быстро, однако особого удовольствия от процесса не получал.

"Сложно было подготовиться и к самим съёмкам, ведь до этого никто в космосе кино не снимал", — добавил режиссёр.

Шипенко признался, что ни разу не побрился на МКС. На эту процедуру в условиях невесомости уходило слишком много времени, а режиссёр не хотел тратить на гигиенические процедуры драгоценные минуты.

На принятие душа, по словам Шипенко, также уходило много времени. В космосе оно больше похоже на обтирание мокрыми полотенцами.

Фильм "Вызов" выйдет в российский прокат 20 апреля. Картина расскажет об истории врача, которая вынуждена отправиться на МКС ради спасения жизни получившего серьёзную травму космонавта.

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