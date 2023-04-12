"Царьград": певица София Ротару может лишиться недвижимости

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица София Ротару родом из деревни на Западной Украине. Благодаря Советскому Союзу и России достигла большой известности и накопила многомиллионное состояние. Она заработала и заслужила свою славу, однако приняла это как должное. Сейчас певица может лишиться всего, пишет "Царьград".

Ротару приобрела недвижимость в Москве и на Крымском полуострове. Она является обладательницей нескольких квартир, особняка и частной гостиницы. Однако начиная с 2014 года, когда эти объекты оказались на территории России, певица продолжала называть себя украинкой, а Крым — украинским.

РФ проявила русское терпение, застенчивость и деликатность. Лишь в апреле 2023 года заговорили о возможности конфискации имущества Ротару из-за её открытого осуждения нашей страны и сбора средств на поддержку ВСУ.

По некоторым данным, сын певицы, на имя которого оформлена крымская гостиница, сразу заспешил с её продажей. После конфискации объект наверняка выставят на аукцион.

"И цена будет более адекватная, и деньги пойдут в наш бюджет, а не на финансирование ВСУ", — заключает "Царьград".

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София Ротару - "Было, но прошло"