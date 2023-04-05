КП: София Ротару решила избавиться от недвижимости в России и продала квартиру в Крыму

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Алина Сагина заявила, что певица София Ротару начала избавляться от недвижимости в России. По её словам, одна из квартир в Крыму уже продана.

Ротару после начала СВО на Украине ушла в тень и общается с поклонниками только в Сети. Артистка также активно комментирует фотографии российских коллег и тех, кто уехал из России за границу.

Сагина сообщила, что гостиницу в центре Ялты "Вилла София" певица недавно переписала на сына Руслана Евдокименко, который занимается её продажей.

"Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла её молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своём ялтинском огороде", — делится с "КП" продюсер.

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