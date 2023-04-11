Ольга Шелест уволилась с телевидения и вместе с семьей перебралась на ПМЖ в США

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Шелест переехала в США вместе с мужем и двумя детьми.

После начала спецоперации на Украине Шелест уволилась со всех мест работы и приняла решение перебраться на ПМЖ в Штаты. Как сообщает издание "Комсомольская правда", сейчас она вместе с мужем Алексеем Тишкиным живёт в Нью-Йорке.

Примечательно, что звезда эфира открыто не высказывалась против СВО. В своих социальных сетях Шелест публикует нейтральные посты на двух языках – английском и русском.

Раньше Шелест с Тишкиным уже жили в Нью-Йорке. Тишкин часто работал в Америке, снимал клипы и рекламные проекты. Дочери пары - Айрис и Муза - имеют американское гражданство, так как обе были рождены в США. В Москве девочки посещали англоязычную школу.

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