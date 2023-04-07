В МДТ опровергли слухи об увольнении из труппы театра актёра Данилы Козловского

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители Малого драматического театра опровергли информацию об увольнении актёра Данилы Козловского.

Накануне появилась информация, что осудивший спецоперацию на Украине Козловский вернётся из США в Россию, чтобы отыграть спектакли в МДТ.

В театре отметили, что артист занят сразу в трёх постановках: "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь".

"Он с 2007 года работает в театре и никуда не увольнялся", — цитирует РИА "Новости" представителей МДТ.

Козловский должен выйти на сцену Малого драматического театра 20 и 22 апреля. Его участие в спектаклях подтвердил менеджер артиста Егор Козловский.

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