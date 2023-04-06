Осудивший СВО актёр Данила Козловский возвращается в Россию из США

Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский сбежал в США после начала спецоперации на Украине. Однако сейчас он возвращается на родину для того, чтобы принять участие в спектаклях, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

На афише Малого драматического театра указано, что 20 и 21 апреля состоится спектакль "Гамлет", где Козловский играет главную роль. 22 и 23 числа запланирована постановка "Коварство и любовь". Там артист сыграет "достойно и сдержанно" Фердинанда.

Ранее актёр осудил спецоперацию российской армии и подчеркнул, что стыдится своего "бездействия". Он признал, что на протяжении восьми лет не интересовался боевыми действиями в Донбассе, однако надеялся, что "там наверху" смогут договориться.

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