Заслуженный артист РФ Роман Мадянов раскритиковал артистов, не замечающих СВО на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист России, четырежды лауреат премии "Ника" Роман Мадянов рассказал о некоторых представителях нашей культуры, которые будто не замечают спецоперацию. Они хвастаются в соцсетях вещами и автомобилями, стоящими огромных денег.

Мадянов привёл в качестве примера Филиппа Киркорова, который с ног до головы в стразах. Тимати похвастался новой эксклюзивной Lamborghini за 725 млн рублей. Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева стала обладательницей элитного жилья в Дубае для приездов в отпуск.

"Зачем это делать? Это же пир во время чумы. Что ты здесь выкобениваешься своими стразами, авто, домами и квартирами? Сейчас очень-очень сложная ситуация. Поскромнее надо себя вести, не надо так отсвечивать", — высказался Мадянов в беседе с aif.ru.

Он считает, что следует помнить о тех, кто сидит в окопах и идёт в атаку.

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Интервью с Романом Мадяновым