РИА Новости: Лия Ахеджакова уволилась из "Современника" по собственному желанию

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Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" в Москве по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе учреждения.

Там заявили агентству, что трудовые отношения с актрисой не могут быть продолжены, так как она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее Ахеджакова говорила, что у неё не осталось ролей в театре, после замены спектакля с её участием "Игра в джин" другими постановками.

Добавим, вчера продюсер Евгений Пригожин опроверг слухи о своём отъезде из России на лечение за границу.

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