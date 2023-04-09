Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" в Москве по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе учреждения.
Там заявили агентству, что трудовые отношения с актрисой не могут быть продолжены, так как она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее Ахеджакова говорила, что у неё не осталось ролей в театре, после замены спектакля с её участием "Игра в джин" другими постановками.
Добавим, вчера продюсер Евгений Пригожин опроверг слухи о своём отъезде из России на лечение за границу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.