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Депутат Драпеко: Ахеджакову не обижали в "Современнике", но она "встала в позу"

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Шоу-бизнес

Актрису Лию Ахеджакову никто не обижал в "Современнике", и никто её оттуда не увольнял, она сама выбрала себе позу и в ней находится. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат Драпеко: Ахеджакову не обижали в "Современнике", но она "встала в позу"

Депутат поделилась своим мнением по поводу прекращения творческой деятельности Ахеджаковой на территории РФ.

По словам политика, она даже не думает на эту тему, а судьба актрисы её не волнует "ни с какого боку". Уход Ахеджаковой из театра парламентарий назвала "её личным решением, на которое она вполне имеет право", добавив, что в ситуацию она вмешиваться не хочет.

Ранее в СМИ появилась новость об увольнении артистки из театра. Заявление она написала якобы ещё 10 марта. В "Современнике" эту информацию опровергли.

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Ольга Богданова о стене между актерами и зрителями
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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