Звезда сериала "Оттепель" Евгений Волоцкий впервые рассказал о своей инвалидности после перелома позвоночника

Актёр Евгений Волоцкий рассказал о своей жизни после перелома позвоночника.

Звезда сериала "Оттепель" в 2015 году получил серьёзную травму позвоночника после неудачного прыжка в море. С тех пор актёр может передвигаться только на инвалидной коляске, однако это не помешало ему стать отцом и снова начать водить автомобиль.

"Самым тяжёлым было просто показаться на людях в таком виде", — заявил актёр в шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

Волоцкий рассказал, что продолжает курс реабилитации. Он плавает в бассейне и занимается фитнесом. Правда, видимых результатов это пока не приносит.

Свою личную жизнь актёр предпочитает скрывать от глаз общественности. Новую возлюбленную, которая подарила ему сына, Волоцкий поклонникам не показывает. Однако охотно делится в Сети фотографиями наследника.

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