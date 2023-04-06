У актрисы Тори Спеллинг развилась язва роговицы глаза из-за неправильного ношения линз

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У актрисы Тори Спеллинг диагностировали язву роговицы левого глаза.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" призналась, что сама спровоцировала развитие язвы. Актриса носила одну и ту же пару контактных линз около месяца.

"Я не вынимала их даже перед сном, а это очень вредно для здоровья", — цитирует Спеллинг издание People.

Окулист звезды прописал ей капли с антибиотиками, которые должны снять отёк и купировать воспаление. По словам актрисы, язва постепенно затягивается.

Спеллинг убеждена, что ей очень повезло. Ведь данное заболевание очень опасно и при несвоевременном лечении может привести к полной потере зрения.

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