Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян показали пародию на теракт в кафе Санкт-Петербурга

Комик Александр Долгополов и бывший сценарист "Вечернего Урганта" Гарик Оганесян показали пародию на теракт в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

В Telegram-канаде "Наблюдатель" опубликовали видео, где сбежавшие из России юмористы разыгрывают сценку, в которой Долгополов передаёт Оганесяну статуэтку. После слов экс-сценариста о том, что он "поставит её около себя" зал начинает смеяться.

Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге во время творческой встречи с Татарским произошёл взрыв. Сообщается, что в статуэтке, которую военкору передала Дарья Трепова находилась бомба. Военный обозреватель погиб на месте и более 40 человек получили ранения различной тяжести.

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