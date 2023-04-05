МакSим объявила о переносе концертного тура по России: "Требуется курс лечебных процедур"

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим сообщила о прерывании концертного тура по России в связи с лечением. Концерты будут перенесены на более поздние даты.

Популярная в России певица МакSим приняла решение перенести предстоящие концерты. Связано это с необходимостью прохождения лечения. Об этом сообщает ТАСС.

Артистка отметила, что чувствует себя сейчас хорошо, однако продолжить выступать в ближайшее время не сможет.

"В данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", — объяснила МакSим.

Последнее время певица не раз оказывалась в центре скандалов, связанные с её выступлениями. 18 марта артистка сорвала концерт в Сочи — из-за плохого самочувствия она смогла исполнить всего несколько песен. МакSим пришлось уйти со сцены без объяснений. 1 апреля певица выступала в Твери. Этот концерт ей удалось провести целиком, однако, как сообщают зрители, знаменитость выглядела уставшей, с трудом передвигалась по сцене, путала слова и не попадала в ноты.

Такие новости вызвали резонанс как в обществе, так и среди других знаменитостей. Поклонники призвали артистку отменить тур, чтобы она могла заняться здоровьем. Не осталась равнодушной и бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева, которая опубликовала видео с концерта МакSим у себя в соцсети.

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Концерт Макsим в Твери