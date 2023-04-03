Поклонники певицы МакSим (Марины Абросимовой) сильно обеспокоены её состоянием здоровья. Некоторые фанаты призвали в Сети отменить гастрольный тур артистки.
Недавно Абросимова сорвала концерт в Сочи, где зрители заподозрили её в нетрезвом состоянии, потому что артистка странно вела себя на сцене. А после исполнения нескольких хитов бросила микрофон и убежала за кулисы.
МакSим извинилась перед поклонниками и заявила о проблемах со здоровьем, однако не отменила оставшиеся выступления. Прошедший концерт в Твери прошёл со скандалом. Зрители отметили, что певица неестественно двигалась и еле пела.
В связи с этим в некоторых пабликах в Сети начали призывать артистку отменить все концерты и заняться здоровьем.
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