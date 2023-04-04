Поэт-песенник Илья Резник сообщил, что Алла Пугачёва поздравила его по телефону с 85-ым юбилеем.
Сегодня, 4 апреля, известный советский и российский поэт-песенник Илья Резник отмечает свой 85-й день рождения. С самого утра он принимает поздравления. В числе тех, кто поздравил, оказалась и знаменитая певица Алла Пугачёва, для которой поэт написал не один хит.
Артистка опубликовала в своём личном блоге пост, в котором поздравила друга и коллегу.
"Ну что, мой друг, "Ещё не вечер". Всё помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С Юбилеем!", — написала Пугачёва.
По словам Резника, он не ожидал, что Примадонна поздравит его, поскольку они придерживаются разных позиций относительно проведения СВО. Однако Алла Пугачёва не только поздравила поэта в соцсети, но ещё и лично позвонила ему.
"Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!" — поделился с "МК" Илья Резник.
Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми в прошлом году переехали жить в Израиль в знак протеста проведения СВО.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.