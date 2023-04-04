Алла Пугачёва поздравила Илью Резника по телефону с юбилеем, несмотря на разногласия из-за СВО

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник сообщил, что Алла Пугачёва поздравила его по телефону с 85-ым юбилеем.

Сегодня, 4 апреля, известный советский и российский поэт-песенник Илья Резник отмечает свой 85-й день рождения. С самого утра он принимает поздравления. В числе тех, кто поздравил, оказалась и знаменитая певица Алла Пугачёва, для которой поэт написал не один хит.

Артистка опубликовала в своём личном блоге пост, в котором поздравила друга и коллегу.

"Ну что, мой друг, "Ещё не вечер". Всё помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С Юбилеем!", — написала Пугачёва.

По словам Резника, он не ожидал, что Примадонна поздравит его, поскольку они придерживаются разных позиций относительно проведения СВО. Однако Алла Пугачёва не только поздравила поэта в соцсети, но ещё и лично позвонила ему.

"Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!" — поделился с "МК" Илья Резник.

Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми в прошлом году переехали жить в Израиль в знак протеста проведения СВО.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Алла Пугачёва об Илье Резнике (интервью)