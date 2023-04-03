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Пугачёва показала, как её дети проводят время в другой стране: "Куда уходит детство? Оказывается, в Израиль"

1:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва поделилась со своими подписчиками видео, на котором её дочь Лиза танцует в компании подружек.

Пугачёва показала, как её дети проводят время в другой стране: "Куда уходит детство? Оказывается, в Израиль"

С прошлого года Алла Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми проживает в Израиле. Артистка часто делится в своём личном блоге, как проходят её будни.

В этот раз Алла Борисовна опубликовала у себя в Instagram* видео, на котором её дочь Лиза танцует вместе со своими подругами, а сын Гарри в это время скромно стоит с телефоном недалеко от девочек.

Звёздная мама восхищается жизнерадостностью и энергичностью Лизы. А под видео артистка написала:

"Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а".

Под постом поклонники певицы оставили тёплые комментарии, отметив, что Лиза "великолепно двигается", а у детей "замечательное детство".

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Алла Пугачёва и Лиза за роялем
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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