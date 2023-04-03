Алла Пугачёва поделилась со своими подписчиками видео, на котором её дочь Лиза танцует в компании подружек.
С прошлого года Алла Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми проживает в Израиле. Артистка часто делится в своём личном блоге, как проходят её будни.
В этот раз Алла Борисовна опубликовала у себя в Instagram* видео, на котором её дочь Лиза танцует вместе со своими подругами, а сын Гарри в это время скромно стоит с телефоном недалеко от девочек.
Звёздная мама восхищается жизнерадостностью и энергичностью Лизы. А под видео артистка написала:
"Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а".
Под постом поклонники певицы оставили тёплые комментарии, отметив, что Лиза "великолепно двигается", а у детей "замечательное детство".
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.