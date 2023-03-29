Максим Галкин* показал архивные фото Пугачёвой с маленькими детьми на руках: "Любимки"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский ведущий и юморист Максим Галкин* опубликовал архивные фото со своей женой Аллой Пугачёвой и детьми.

Недавно артист опубликовал на своей страничке в Instagram** фотографии, на которых Алла Пугачёва держит на руках маленьких Лизу и Гарри. Снимки были сделаны, когда семья ещё проживала в своём замке в подмосковной деревне Грязь.

"Во какие были бутусы. Любимки. Сейчас уже взрослые, почти", — написал над фото артист.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

***Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

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Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми