Популярный российский ведущий и юморист Максим Галкин* опубликовал архивные фото со своей женой Аллой Пугачёвой и детьми.
Недавно артист опубликовал на своей страничке в Instagram** фотографии, на которых Алла Пугачёва держит на руках маленьких Лизу и Гарри. Снимки были сделаны, когда семья ещё проживала в своём замке в подмосковной деревне Грязь.
"Во какие были бутусы. Любимки. Сейчас уже взрослые, почти", — написал над фото артист.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
***Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.
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