Кристина Орбакайте объяснила в Сети, почему не появилась на премьере собственного фильма

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма "Любовь-морковь: восстание машин". Она записала видео, которое показали зрителям перед показом картины.

Напомним, что актёры несмотря на окончание съёмок фильма должны присутствовать на премьере и представлять картину зрителям. Также в обязанности артистов входит общение с журналистами и поклонниками.

Однако фанатам и представителям СМИ удалось встретиться и пообщаться только с Гошей Куценко, который исполняет роль мужа певицы. Поклонники были возмущены отсутствием Орбакайте, которая не смогла приехать из-за слишком плотного графика.

Перед показом картины зрителям включили видео со страницы в Сети певицы, где она поблагодарила всех присутствующих, команду и киномужа. Она объяснила, что не смогла приехать лично из-за рабочего графика.

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