Певица Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма "Любовь-морковь: восстание машин". Она записала видео, которое показали зрителям перед показом картины.
Напомним, что актёры несмотря на окончание съёмок фильма должны присутствовать на премьере и представлять картину зрителям. Также в обязанности артистов входит общение с журналистами и поклонниками.
Однако фанатам и представителям СМИ удалось встретиться и пообщаться только с Гошей Куценко, который исполняет роль мужа певицы. Поклонники были возмущены отсутствием Орбакайте, которая не смогла приехать из-за слишком плотного графика.
Перед показом картины зрителям включили видео со страницы в Сети певицы, где она поблагодарила всех присутствующих, команду и киномужа. Она объяснила, что не смогла приехать лично из-за рабочего графика.
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