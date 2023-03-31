Павел Деревянко рассказал, что помогло ему приобрести квартиру в Москве

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Долгое время популярный актёр Павел Деревянко легкомысленно относился к тратам и даже не имел собственной квартиры. Однако он изменил взгляды и обзавёлся недвижимостью в Москве.

Павел Деревянко рассказал, что длительное время не задумывался о собственных тратах слишком серьёзно. Заработки у него были постоянные, проекты следовали один за другим, но своей квартиры в центре российской столицы не имелось.

Деревянко признался, что не умел копить. Только после того, как актёр пересмотрел отношение к деньгам, он всё же решился на покупку недвижимости. В интервью изданию "7 дней" Павел Деревянко также поведал, что сузил круг общения, поскольку обратил внимание, что рядом с ним находятся люди, пользующиеся его щедростью.

По словам актёра, он широко раздавал деньги до определённого времени. Ему повезло обладать большими финансами, но он вовремя понял, что с ними нужно обращаться по-другому.

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