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Актёр Андрей Соколов выразил своё равнодушное отношение к покинувшим Россию артистам

1:24
Шоу-бизнес

Актёр Андрей Соколов высказал своё отношение к сбежавшим из страны знаменитостям. Он подчеркнул, что у него не было никогда подобных мыслей, потому что он русский человек. Более того, режиссёр приезжал к жителям Донбасса и лично встречался с бойцами ВС РФ.

Актёр Андрей Соколов выразил своё равнодушное отношение к покинувшим Россию артистам

"Я — со своей страной, так было всегда и никогда я от этого не откажусь. А недовольным коллегам-артистам скажу одно: "Когда пушки палят, а тебе чего-то не нравится, то рот закрой и молчи", — сказал актёр.

Соколов объяснил, что для себя давно определился с политической позицией и не может понять некоторых коллег, которые находясь и работая в России осуждают СВО на Украине. Актёр также сообщил, что равнодушно относится к тем, кто уехал из страны. Однако он отметил, что в случае возвращения таких знаменитостей будет не справедливо, если они продолжал работать "на прежних условиях".

"Если в итоге потом они вернутся, продолжат работать в прежних местах, да ещё и станут диктовать нам свои взгляды и условия. Тогда вообще будет непонятно, ради чего всё сейчас происходит, за что мы боремся", — сказал Соколо в беседе с aif.ru.

Напомним, что Соколов организовал благотворительный проект "Культура в помощь Донбассу", который он проводил с Союзом композиторов Евразии.

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Андрей Соколов: угрозы, предатели, кино и молодежь /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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