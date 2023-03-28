АиФ: артист Юрий Соломин высказался о тех, кто уехал из России во время СВО на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин провёл открытую встречу со зрителями в Международный День театра в Москве. В ходе беседы с молодежью артист затронул серьёзную тему про сбежавших из России знаменитостей, которые из-за СВО на Украине эмигрировали за границу.

Соломин заявил, что у многих из них давно пущены корни за рубежом, имеется недвижимость и счёта. Также он подчеркнул, что на данный момент "ещё не все имена предателей названы".

"Слишком много корней за рубежом у тех, кто сбежал из страны с огромнейшими капиталами, к сожалению", — передаёт слова мэтра aif.ru.

Худрук сообщил, что в прошлом году труппа Малого театра побывала с гастролями в Луганске. Актёры отыграли два спектакля. Он также выразил обеспокоенность в связи с политической ситуацией на Украине и призвал киевский режим перестать совершать ужасающие действия.

"Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство", — сказал Соломин.

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Судьбоносный театр Юрия Соломина