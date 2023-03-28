Актриса Яна Поплавская потребовала от Данилы Козловского публично озвучить своё отношение к СВО

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская обратилась к уехавшему из России актёру Даниле Козловскому с требованием озвучить свою политическую позицию. Также артистка попросила коллегу ответить на несколько вопросов о цели его отъезда из страны и дате возвращения на родину.

Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал фото Козловского и Акиньшиной со светского мероприятия за границей. Поплавская поблагодарила авторов канала за фото и попросила их задать вопросы ему, если представится случай.

Поплавская отметила, что Козловскому стоит озвучить свою позицию по СВО на Украине, а также объяснить поклонникам, что он делает за границей.

"Прошу по случаю спросить у Козловского — как он относится к Специальной Военной Операции и что ищёт он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?", — написала Поплавская в своём Telegram-канале.

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