Выступающий против России Ивар Калныньш в США играет спектакли на русском языке

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латышский актёр Ивар Калныньш находится в США на гастролях. Причём здесь он выступает со спектаклем по произведению русского писателя и на русском языке.

В последнее время 74-летний Ивар Калныньш, который очень много работал в российском кинематографе, отметился целой серией резких антироссийских высказываний. Они были связаны с его позицией по СВО. Однако стало известно, что на своих гастролях в США актёр выступает со спектаклем "Мастер и Маргарита" по одноимённому роману великого русского писателя Михаила Булгакова. Причём он исполняет здесь роль Понтия Пилата на русском языке.

Показ спектакля прошёл на днях в Чикаго, при этом после завершения представления Калныньш провозгласил проукраинский лозунг, как пишут "Аргументы и факты". Публицист Михаил Шахназаров отметил, что латышский актёр "играл отвратительно и едва передвигался", а 80% публики представляли собой русскоязычные граждане.

После спектакля Шахназаров в своём риторическом вопросе поинтересовался у Калныньша, почему он играет на русском языке, а не на латышском. Кроме того, он напомнил актёру, что памятник Михаилу Булгакову на Украине снесли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.