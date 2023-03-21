Ивар Калныньш заявил, что Совесткий Союз недоплачивал актёрам

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный советский и латвийский актёр Ивар Калныньш прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны коллег.

Незадолго до начала СВО Ивар Калныньш уехал из России на родину и больше не возвращался. Актёр выступил против решения российской власти начать спецоперацию на территории Украины. Некоторые коллеги обрушились с критикой на артиста из-за его позиции. В частности, Ивара стали обвинять в том, что он неблагодарен стране, в которой добился успеха.

Калныньш решил ответить на обвинения и рассказал, что думает по этому поводу. По словам актёра, он не считает себя предателем. Более того, он не виноват перед страной, подчеркнул артист. Об этом он рассказал в эфире YouTube-программы "RTVI".

"Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен". Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников", — заявил 74-летний актер.

Тем не менее Ивар Калныньш надеется, что конфликт между двумя странами скоро разрешится и наступит мир.

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