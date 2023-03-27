Запашный о запрете концертов Меладзе и Ани Лорак: "Зачем они едут сюда зарабатывать?"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Худрук Большого московского цирка, артист цирка Аскольд Запашный в беседе с Pravda.Ru объяснил, как он относится к запрете концертов в России Валерия Меладзе и Ани Лорак.

Народный артист России Аскольд Запашный поддержал отмену выступлений артистов, которые поддерживают Украину.

Запашный отметил, что "Россия выступает против целого западного блока".

Запашный воздержался от оценки политической позиции Ани Лорак, так как не знает взглядов певицы. При Валерия Меладзе он смог сказать более определённо, так как видел кадры, на которых исполнитель говорит: "Слава Украине".

"Если люди выступают против своего собственного государства, а потом хотят в этом же государстве зарабатывать, что может быть неправильным? Если люди во время политического и военного противостояния между двух государств принимают противоположную сторону, зачем они едут сюда зарабатывать?" — выразил своё мнение художественный руководитель Большого московского цирка.

Ранее сообщалось, что в городах Сибири отменили все намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе.

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